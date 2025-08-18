17日、名古屋市南区の交差点で大型バイクとワゴン車が衝突し、バイクに乗っていた男性が死亡しました。 【写真を見る】バイクがワゴン車と衝突… バイクの10代くらいの男性が死亡 名古屋・南区 事故があったのは南区浜田町の信号交差点で、17日午後9時半ごろ、直進していた大型バイクが右折してきたワゴン車の側面に衝突しました。 この事故で、バイクに乗っていた10代後半くらいの男性が胸を強く打ち、およそ1時間後に搬送先の