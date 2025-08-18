◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦熱海・沼津工・沼津城北９―７下田（１７日・愛鷹球場）県予選１回戦２６試合が行われた。熱海・沼津工・沼津城北の連合チームは、下田に９―７で勝利。熱海唯一の野球部員となった田口健太（２年）が、“急造捕手”として出場。２回に決勝の中前適時打を放ち、救援でマウンドにも立った沼津城北・野口佑真（２年）ら２投手をリードし、勝利に導いた。勝利目前の連合チームだったが、９回２