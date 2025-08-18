◆米大リーグカージナルス４―８ヤンキース（１７日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２７）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・ヤンキース戦に「１番・左翼」でスタメン出場したが、７回表の守備で途中交代した。複数の米メディアによると「筋肉のけいれん」を訴えたという。ヌートバーは初回先頭の１打席目に右前安打を放つと、３回１死一塁の２打席目も右前安