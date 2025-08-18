今大会は宮崎県で開催される第56回全国中学校サッカー大会が8月17日、宮崎県で開幕し、18日から1回戦がスタートする。これまでFC東京やファジアーノ岡山などで育成年代に携わり、現在は宮崎県サッカー協会のFAコーチを務める神戸昌宏さんに今大会の見どころを聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇全国の予選を勝ち抜いた32チームによって中学校の日本一を決める今大会。8地域