ヤクルトが15安打7得点で快勝。1点ビハインドの3回に内山壮真の適時二塁打、オスナの犠飛で逆転に成功すると、4回には村上宗隆が右中間スタンドへ3ランを放つなど5点を追加し突き放した。投げては先発の奥川恭伸が7回途中2失点の好投で4勝目を挙げた。17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、3安打3打点の活躍で勝利に貢献した内山にフォーカス。第2打席に同点となる適時二塁打を放つと、満塁で迎えた第3打席には