禁煙ができないのはニコチン依存症という病気のせいです。禁煙外来では、医師のサポートの元、禁断症状を和らげられるといいます。そのほかにも禁煙のコツを、とだ小林医院に小林先生に教えてもらいました。 ※この記事はMedical DOCにて【タバコに含まれるタールやニコチンの有害性を医師が解説 禁煙のコツやメリットもご紹介】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監