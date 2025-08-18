アメリカのトランプ大統領の側近、ウィトコフ特使は、米露首脳会談の合意事項として、ロシアがアメリカなどによるウクライナへの「安全の保証」を受け入れる考えを示したと明らかにしました。ウィトコフ氏は17日、CNNの番組で、アメリカやヨーロッパがウクライナに事実上、NATOの集団防衛義務＝北大西洋条約第5条に類似した「安全の保証」を提供することについて、ロシアが容認したと述べました。北大西洋条約第5条では加盟国が軍