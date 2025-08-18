夜長亜季（蒔田彩珠）「DOCTOR PRICE」第６話場面カット（C）ytv（C）逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社 岩田剛典が主演を務め、蒔田彩珠がバディ(ヒロイン)を演じる『DOCTOR PRICE』第6話が8月17日に放送された。※ネタバレありドラマ『DOCTOR PRICE』は、「医師を売り、巨悪を裁く」ダークヒーローによる痛快×医療サスペンス。「生涯年収が多い」という理由で、医師になった主人公・鳴木金成。その後、「もっと