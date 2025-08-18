SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）メリーさん付き物件。 心霊物件と名高い家に引っ越ししてきた女性。物陰に少女の姿を発見してしまい、一時は恐れおののいたものの……!?仲良くルームシェアを続け、今では夕ご飯を作ってあげる仲となったのでした（笑