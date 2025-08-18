Instagramアカウント「まりもん」さんの投稿が尊すぎると142万回再生されています。猫の優しさに触れた視聴者からは「なんだか涙が出てきちゃいました」「優しい世界」などのコメントが寄せられています。 【動画：生まれて間もない保護子猫を優しい先住猫に会わせてみたら…】 初対面のモナカちゃんとソルくん へその緒がついた状態で保護されたのは、三毛猫のモナカちゃん。兄猫である茶白のシューくんとともに、まだ目