ラーメン業界に異業種の大手飲食チェーン店が続々と参入しています。その狙いとメリットとは？【写真を見る】ラーメン店倒産“過去最多”の中で大手チェーンが「ラーメン参入」なぜ？【THE TIME,】 「海鮮出汁で挑む」牛丼チェーン7月30日、東京・西新宿にオープンした『松太郎』。「醤油ラーメンがあっさりしていて私の好みに合った。この辺のラーメン屋さんの中では“かなりリーズナブル”」「SNSで“松屋が作った新たなラ