きょう18日に放送されるカンテレ『8SPORTS「純喫茶 超人」』（深0：15〜1：15※関西ローカル）に角田夏実、鏡優翔、杉原愛子、ウルフアロン、玉井陸斗らアスリートが出演する。【番組カット】それぞれ落ち着いた衣装で登場した角田夏実&鏡優翔&杉原愛子“超人”の愛称で知られ、「引退してから飲食店をするのが夢だった」という元プロ野球選手の糸井嘉男が喫茶店のマスターに扮（ふん）して、ゲストとトークする番組