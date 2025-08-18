■MLBドジャース VS パドレス（日本時間18日、ドジャー・スタジアム）パドレスのダルビッシュ有（39）が敵地でのドジャース戦で今季8度目の登板、4回、82球を投げて、被安打3（2本塁打）、奪三振5、四死球2、失点4（自責点4）で降板した。今季初対決となったドジャース・大谷翔平（31）とは2打数1安打に終わった。ダルビッシュ有は12日のジャイアンツ戦で今季7度目の登板。序盤はスプリットが抜けるシーンも見られたが中盤以降は