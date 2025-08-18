◆米大リーグカージナルス４―８ヤンキース（１７日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ヤンキースが９回、カージナルス守備陣の乱れから４点を奪い８―４で逃げ切り。７月８日からのマリナーズ３連戦以来のスイープで首位ブルージェイズとのゲーム差を５・５とした。同点で迎えた９回、先頭のカバジェロが二ゴロも二塁サジェシの悪送球で無死二塁、ポゾの捕逸で三塁進塁、１死後、連続四球で満塁。ここでベリ