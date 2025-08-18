◆米大リーグドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４―２の５回１死で迎えた３打席目は、２番手右腕アダムのチェンジアップに泳いで空振り三振に倒れた。この日の先発はダルビッシュで今季初対戦。昨年に初めて対戦し、レギュラーシーズンは通算５打数１安打