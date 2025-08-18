日本から参戦したゴートゥファーストは5着に敗れた。道中は馬群の中団から。いつでも抜け出せるクリアなポジションをキープして勝負どころを迎えると、最後の瞬発力勝負に持ち込んだ。一瞬詰めてくるかという手応えで懸命に追いかけたが、ゴール前では遅れをとり5着入線。同じ日本勢のアスコリピチェーノには先着を果たした。5着ゴートゥファースト岩田望来騎手「納得のいくレースは出来ました。勝ち馬の後ろで1頭を置いて我慢