現地8月17日、フランス・ドーヴィル競馬場で行われたジャックルマロワ賞（G1、芝直線1600m）は、残り100メートルで大激戦となった。好位から抜け出したアイルランド調教馬ディエゴヴェラスケス（父フランケル）が、ダンシングジェミナイ（父キャメロット）との200メートル以上にわたる叩き合い。しかし、直線で進路を失いながらも内ラチ沿いを豪脚で伸びてきたノータブルスピーチ（父ドバウィ）が猛然と迫り、最後は先に抜け出