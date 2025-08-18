長年、年金を払ってきたにもかかわらず、月の受給額はわずか数万円。いっぽうで生活保護受給者は、医療費が無料で病院にも行き放題。そんな状況に、高齢者たちはいま静かに不満を募らせている。登録者数12万超えのYouTubeチャンネル『梅子の年金トーク！』が、現場の声をすくい上げ掬い上げた。※本稿は、梅子の年金トーク！『聞くのがこわい年金の話 年金、いくらですか？』（興陽館）の一部を抜粋・編集したものです。年金月8万