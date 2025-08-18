きょう18日(月)も全国的に晴れて厳しい暑さとなりそうです。特に西〜東日本は強い日差しを受けて、グングンと気温が上がるでしょう。予想最高気温は前橋・熊谷(埼玉)・名古屋・岐阜で39℃など、危険な暑さが予想されています。関東〜九州では猛暑日が続出し、お盆休み明けは体に堪える暑さとなりそうです。そして、気温の上がる午後は内陸を中心に夕立があるでしょう。天気の急変にご注意ください。なお、全国的に晴れる予報の中で