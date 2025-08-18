8月24日（日）札幌競馬場で行われる、第20回キーンランドカップ（G3・3歳上オープン・芝1200m）の登録馬は下記の通り。NHKマイルカップを勝利したパンジャタワー、アルクオーツスプリントで惜しい2着のウインカーネリアンなど豪華な顔ぶれがエントリー。スプリンターズステークスへ向けた前哨戦。【NHKマイルC】伏兵パンジャタワーが大波乱を演出…2着は武豊マジックサンズ22頭がエントリーウインカーネリアン57.0エトヴプレ