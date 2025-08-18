8月17日、新潟競馬場で行われた第12Rで、タイキオーベロン（石田拓郎騎手）が、決勝線手前で外側に斜行したため、タイヨウノキセツ（三浦皇成騎手）、ナギサノバルコニー（嶋田純次騎手）およびワンダーカフェ（丸山元気騎手）の進路が狭くなった。開催2日間この件について、石田拓郎騎手は8月30日（土）から8月31日（日）まで2日間の騎乗停止となった。