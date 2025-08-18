中央道と長野道が合流する、長野県岡谷市の岡谷ジャンクション（ＪＣＴ）付近で５〜７月に実施された改修工事で、工事期間中に発生した事故は５３件だったことが、長野県警高速隊のまとめでわかった。車線規制に伴い渋滞が発生し、前方不注意による追突事故が多発したとみられる。規制は１８日から順次再開予定で、同隊は脇見をせずに運転し、車間距離を確保するよう呼びかけている。２０２４年から断続的に行われているこの改