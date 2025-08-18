サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）と離婚したことを公表した女優の加藤ローサ(40)が17日、インスタグラムを更新。コメント欄にはエールが相次いだ。加藤は同日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にゲスト出演し、松井氏との離婚を公表していた。番組放送開始後とみられる投稿で「夏、まだまだ楽しむぞ！来年は、浴衣を仕立てたいなぁと思ったり」とつづり、浴衣姿の写真を公開した。この投稿に対し「ロ