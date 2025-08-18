板倉滉を獲得したオランダの名門アヤックスは８月17日、エールディビジの第２節でゴアヘッドと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。８日にボルシアMGから加入した板倉滉は右CBでさっそくスタメン出場。右足を負傷して77分に交代となったものの、現地の評価は上々だ。アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』は「板倉はまさに冷静さの象徴であり、アヤックスはまさにそれを必要としている。シーズン開幕以来、アヤックス