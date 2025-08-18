◇インターリーグカージナルス―ヤンキース（2025年8月17日セントルイス）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（27）が17日（日本時間18日）、本拠でのヤンキース戦に「1番・左翼」で先発出場。今季3度目の1試合3安打を放つ活躍を見せたが、筋肉系の故障で8回守備から負傷交代した。ヌートバーは初回と3回に右前打を放つと、2―3の5回先頭では二塁内野安打と相手の悪送球で二塁に進塁。3番バールソンの適時打をおぜ