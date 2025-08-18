◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦県岐阜商３―１明豊（１７日・甲子園）ハンデを感じさせない一打に、甲子園からこの日一番の歓声が巻き起こった。初回、２点を先制し、なお２死二、三塁。生まれつき左手の指が欠損している県岐阜商・横山温大は「しっかり真っすぐを捉えて強い打球を打とうと思って」と狙い通り初球の直球を力いっぱいはじき返し、右前適時打を放った。聖地で３試合連続安打。同学年の河