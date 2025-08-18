◆中学硬式野球◇ファイターズチャンピオンシップＵ１５▽決勝札幌北広島ボーイズ２−６北空知深川リトルシニア（１７日・エスコンフィールド北海道）ボーイズリーグ、リトルシニアリーグ、ポニーリーグの代表４チームが出場し、中学硬式野球の北海道ナンバーワンを争った。初優勝を目指した札幌北広島ボーイズは、決勝で北空知深川リトルシニアに２―６で敗れ準優勝。１１日に閉幕した日本少年野球関東大会で道勢初優勝を果