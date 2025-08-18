◆米大リーグドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発し、４回で８２球を投げ、３安打４失点、５奪三振で３勝目を逃した。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）との今季初対決は右前安打と左飛だった。１６日に３９歳の誕生日を迎えたダルビッシュ。３９歳初登