5月中旬、東京・豊洲の海辺でデートを楽しむ中山優馬と「ぱるる」こと元AKB48・島崎遥香の姿が。椅子に座り、肩を並べる2人だが、どこかぎこちない様子でーー。「島崎さんはグリーンを基調とした衣装で、中山さんと会話するシーンを撮っていました。休憩中は別のシーン用に衣装替えしていたようで、別々に待機していました。本番中も2人に笑顔がなかったので、まじめなシーンだったようです」（居合わせた通行人）それもそのは