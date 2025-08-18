東京の西部、「多摩」と呼ばれる地域のさらに西側は、ほとんどが山の中だ。「東京」という言葉から抱かれるイメージとはまるでほど遠い山の中だ。【写真多数】新宿から約1時間… 中央線“かつての終着駅”「武蔵五日市」を写真で一気に見るだから、鉄道のネットワークも都心と比べればさすがに貧弱といっていい。人口が希薄な山の中にまで鉄道をいくつも通すような酔狂なマネは、先人たちもなし得なかった。それでも、果敢に