フランスのマクロン大統領とのオンライン会見に臨むウクライナのゼレンスキー大統領（左）とEUのフォンデアライエン欧州委員長を映すスクリーン＝17日（AP＝共同）【キーウ、パリ共同】フランス、英国、ドイツなどは17日、ウクライナに関する有志連合のオンライン首脳会合を開き、ウクライナの「領土の一体性を尊重する」との立場を確認した。18日のワシントンでのトランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談を前に