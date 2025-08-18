横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第31回「我が名は天」が17日に放送され、ふく（小野花梨）が突然の悲劇に見舞われ、夫・新之助（井之脇海）が怒りの涙をこぼすと、ネット上には「絶望しかない」「鬼畜脚本…」「神回ならぬ地獄回」などの反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】十代将軍・家治（眞島秀和）も壮絶な最期を迎え