元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が、16日に放送されたMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。SNSで反省した出来事を振り返った。MCの有働由美子から「エゴサはするんですか？」と聞かれた橋下氏は、「それをやったら、延々気持ちが止まらなくなる。だから見ないようにしています」と説明。「政治家のころは民意をくんで政策に反映させないといけないので若干…。でも、途中で見なくなりましたね」と振り返った。