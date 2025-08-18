◇プロ野球セ・リーグ阪神3-1巨人（17日、東京ドーム）1-3で迎えた9回に巨人のマウンドに上がったのは船迫大雅投手。今カードでは初戦から登板していて、これが3連投となりました。試合後、杉内俊哉投手チーフコーチは宮原駿介投手を出す手もあったと明かしましたが、宮原投手も2軍戦で15日に投げ、前日も投げていたため、ルーキーに3連投はさせられないと、船迫投手に白羽の矢を立てました。今後、他の投手の3連投もありえるか