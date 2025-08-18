出勤途中に遭遇した人身事故の影響で、出社が遅れたヒナコ。折も折、クライアント企業から通勤災害に関する相談が……。単行本『ひよっこ社労士のヒナコ1』8月18日発売です。【マンガ】「ひよっこ社労士のヒナコ」第1話〈前編〉を読む 次回は9月22日(月)6時に更新予定です。〈《社労士×ドラマー》の山中綾華が絶賛！「私がお手本にしたいマンガです」〉へ続く（河野別荘地,水生大海）