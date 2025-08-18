◆報知新聞社主催◇第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ▽決勝旭川大雪ボーイズ０−５世田谷西リトルシニア（１７日・東京ドーム）９年ぶり３度目出場の旭川大雪ボーイズは決勝で東京の強豪、世田谷西リトルシニアに０―５で敗れた。３回に失策で２失点、４回には２安打などで３点を奪われたが、５回から登板したエース・樽井新太（３年）が３回を無失点に抑えた。道勢初Ｖはならなかったがチーム史上初、道