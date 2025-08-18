新得町のトムラウシ山で男性が遭難した可能性があり、警察による捜索が続けられています。新得町のトムラウシ山で遭難した可能性があるのは、愛知県在住とみられる男性です。男性は家族に「11日の早朝の便で北海道に行く。大雪山系をまわって14日に帰る」と伝えていましたが、男性が帰宅しなかったため、家族が行方不明届を警察に提出しました。男性は11日、トムラウシ山の登山口付近にあるホテルにチェックインしましたが、その後