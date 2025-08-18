北海道・森警察署は2025年8月17日、傷害の疑いで、鹿部町の自称・会社員の男（23）を逮捕したと発表しました。男は8月16日午後11時15分ごろ、自宅の敷地内で、大学生の弟（21）の肩にかみつく暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。弟は肩に皮下出血を負う軽傷です。警察によりますと、弟はお盆で実家に帰省していて、当時自宅の敷地内では男と両親、弟、弟の友人の5人でバーベキューをしていたということで