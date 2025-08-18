〈《社労士×ドラマー》の山中綾華が絶賛！「私がお手本にしたいマンガです」〉から続く人気バンドMrs. GREEN APPLEを脱退した後、社会保険労務士（社労士）になることを決意した山中綾華さん。合格率6%の超難関の国家試験に挑むも、1回目は不合格。その後、社労士事務所で働きながら猛勉強をし、翌年の2度目の試験で見事合格を勝ち取った。【マンガ】《社労士×ドラマー》の山中綾華さんが絶賛！「ひよっこ社労士のヒナコ」第