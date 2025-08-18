18日も関東・東海地方では猛暑が続き、40度に迫る危険な暑さとなる見込みです。熱中症に厳重に警戒してください。17日は東北から九州にかけて127地点で猛暑日となり、特に関東・東海地方では最高気温38度に迫るなど猛烈な暑さとなりました。18日も引き続き高気圧に覆われているため、関東・東海地方を中心に更に危険な暑さとなる見込みです。予想最高気温は、群馬・前橋市、埼玉・熊谷市、愛知・名古屋市、岐阜市の4カ所で39度と40