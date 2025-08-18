アメリカのウィトコフ特使は17日、アメリカメディアの番組で、ウクライナに対してNATO＝北大西洋条約機構の集団防衛に類似した安全の保証を提供することで、ロシア側と合意したと述べました。ウィトコフ特使は17日、FOXの番組に出演し、ウクライナに対してNATO＝北大西洋条約機構の集団防衛に類似した安全の保証を提供することで、ロシアのプーチン大統領と合意したと述べました。ウィトコフ氏はCNNの番組でも合意したと話していて