突然ですが、「DX」が何の略か知っていますか？企業や私たちにとっても重要！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Digital Transformation」でした！Dはデジタル、Xは変革を表します。デジタル技術を活用して、社会やビジネスの仕組みを大きく変えるという意味です。ちなみに、Xはトランス（変化）を表す記号として使われています！