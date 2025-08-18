ＴＢＳの田村真子アナウンサーが、モデルの近藤千尋との２ショットを公開した。１８日までにインスタグラムで「ちょこっと夏のお出かけ」とつづって、かき氷を食べる様子などをアップした。この投稿には「可愛い２人組」「眩し過ぎる」「すべて癒し」「幸せなツーショット」「いい感じ爽やかです」などの声が寄せられている。