ウクライナのゼレンスキー大統領は米露会談でロシアが提案したとされる領土割譲について強い懸念を示しました。ウクライナ・ゼレンスキー大統領：領土問題は非常に重要でウクライナとロシア、アメリカによる三者会談でのみ議論されるべきだ。ゼレンスキー氏は17日、訪問先のベルギーで記者会見しロシアが拒否する場合は制裁を強化すべきだと強調しました。この後、ヨーロッパ主導の「有志連合」の会合に出席し、ウクライナの安全保