気象台は、午前6時12分に、洪水警報を新発田市、聖籠町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を新発田市、聖籠町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・新発田市、聖籠町に発表 18日06:12時点下越では、18日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新発田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日朝に警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】18日朝に