2025年、アラスカで開催された米露首脳会談は、国際社会の注目を集めた。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と米国のドナルド・トランプ大統領によるこの会談は、両国間の緊張関係が続く中、一つの大きな出来事となった。しかし、プーチン大統領の背後には、単なる関係改善以上の戦略的狙いがある。【写真】輸入ウニ42％増加で「最安値の相場が来るぞ…」アラスカ会談は、米露関係が近年、ウクライナ問題やサイバー攻撃、