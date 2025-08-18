牧原大が試合を決めた。互いに無得点のまま迎えた九回。1死一、三塁の好機で、ロッテ益田のスライダーを引っ張ると、打球は右前へ抜けた。今季5度目のサヨナラ勝ち。歓喜の輪の中でもみくちゃにされた男は「つないでくれたので、何とかかえそうという気持ちで打てた」と振り返った。この回先頭の近藤が四球を選ぶと、代走には緒方が送られた。続く山川の打席で、相手の暴投により二塁へ進塁。その後1死一、二塁となると、牧原