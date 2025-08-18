第107回全国高校野球選手権大会第12日の17日、大分県代表の明豊（別府市）は岐阜県代表の県岐阜商と3回戦を戦い、1−3で敗れた。初回に3点を先制される苦しい展開。何度も好機をつくって反撃するがあと一本が出なかった。今大会最長の5年連続で甲子園切符を勝ち取り、3年ぶりに夏の初戦を突破した。選手もスタンドも悔し涙に暮れながら「出し切った」と前を向いた。3点の先制を許すが二回、先頭打者の1年生が雰囲気を変えた。