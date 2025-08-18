今季途中から守護神を務める杉山が、キャリアハイに並ぶ今季50試合目のマウンドで3勝目を挙げた。0−0の九回に3番手で登板。三者凡退で難なく抑えると、味方打線が直後の攻撃でサヨナラ勝ちを決めた。これで飛躍の1年となった昨季の登板数に並んだが「（目標は）70（試合）で」と強調。小久保監督は「目標は70試合と言っていたが、その前に止めたい」と笑顔で話した。