ゼミ活動として長崎県平戸市の観光PRに取り組む筑紫女学園大（福岡県太宰府市）現代社会学部の学生たちが10日までの4日間、平戸城北虎口門で臨時カフェを開いた。生誕400年を迎えた平戸市川内町生まれの鄭成功を題材にしたオリジナルのドーナツのほか、かき氷などを振る舞った。一木順教授のゼミ生で、数年前から同市の観光PRに協力している。今回は同町に観光客を呼び込むため、平戸城の入場券売り場だった建物に「カフェ鄭家